اختتام التدريب الميداني لدفعة العصار من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

• راغب: رصدنا ردود فعل المحافظين ونوابهم عن فترة التدريب لمدة شهرا كاملا

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، التدريب الميداني لدفعة "الفريق محمد العصار"، الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة في 26 محافظة، وتم تقييم المتدربين من خلال 16 زيارة من وفود مختلفة من لجان موظفي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن خلال اللقاء عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

قال المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة رشا راغب، إنه تم رصد ردود فعل المحافظين ونوابهم عن فترة التدريب التي استمرت لمدة شهرًا كاملًا؛ بهدف تعزيز وعي وإدراك المتدربين بالتحديات العملية التي تواجه الدولة ممثلةً في المحافظات كصورة مصغرة من الدولة، وتوفير المعرفة والأدوات والمهارات والخبرات العملية المختلفة ذات الصلة بجميع جوانب الإدارة العامة.

وقدمت راغب، الشكر والتقدير للمحافظين على تعاونهم المثمر والدائم مع الأكاديمية، وعلى حُسن استقبالهم للمتدربين وما بذلوه من جهد ونُصح وإرشاد لهم.

ومن جانبهم، كرّم المحافظون، المتدربين في جميع المحافظات وتقديم شهادات الشكر والتقدير لهم على التزامهم وتميزهم خلال فترة التدريب.

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدربا.