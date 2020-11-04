مجلس جامعة القاهرة يوافق على تركيب «دش» بغرف طلاب المدن الجامعية

- استكمال توفير الشاشات الذكية بجميع الكليات.. وزيادة سرعة الانترنت

وافق مجلس جامعة القاهرة على توفير شاشات ذكية بالكليات وتزويد سرعات النت، لاستكمال منظومة التعليم الإلكتروني ورفع كفاءة البنية التحتية للشبكات بالجامعة.

كما وافق المجلس على تركيب أطباق هوائية "دش" لباقي مباني المدن الجامعية الخمس مع استكمال المتبقي من مدينة الطلبة، وذلك في إطار احتياجات الكليات والمدن الجامعية إلى بعض المتطلبات الفنية اللازمة للعملية التعليمية.

وقدم مجلس جامعة القاهرة، التهنئة لأساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة في العلوم والعلوم والتكنولوجية المتقدمة بنسبة 20% في مختلف الجوائز التقديرية، التفوق، التشجيعية، الرواد، جائزة المرأة التقديرية.

كما قدم المجلس التهنئة لأعضاء هيئة التدريس وخريجي الجامعة الفائزين والمعينين بمجلس الشيوخ، والمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأشاد المجلس بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة وتصدرها الجامعات والمؤسسات المصرية في العديد من التصنيفات الدولية، وتفوقها في تصنيف التايمز الإنجليزي للتخصصات، حيث تفوقت على جامعات عالمية مرموقة من خلال الدخول في 7 تخصصات علمية عالمية من أصل 11 تخصصا شملها التصنيف، ووضعها على رأس أفضل 100 جامعة عالمية في مجال الطب وعلوم الصحة من بين 30 ألف جامعة عالمية.

وتقدم الجامعة في التصنيف الأمريكي US News لأفضل جامعات العالم لعام 2020، إذ احتلت المركز 427 من بين الجامعات على مستوى العالم بتقدم 7 مراكز عن العام الماضي و88 مركزًا عن عام 2015، وتصنيفها ضمن أفضل 1.5% من الجامعات العالمية الراقية.

كما استعرض مجلس جامعة القاهرة، أعمال التطوير بمستشفى الاستقبال والطواريء بقصر العيني، والتي وجه السيد رئيس الجمهورية بسرعة تطويرها وفق الكود العالمي للمستشفيات، وزيادة المساحة الكلية للمستشفى من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطوارئ لتصبح وفق كود مستشفيات الطوارئ الدولية تمهيدًا لافتتاحها منتصف شهر نوفمبر الحالي، والافتتاحات التي تمت في مستشفيات أبو الريش للأطفال الياباني والمنيرة.

وأكد المجلس على دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في إطلاق الحملات الصحية والقوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا بمحافظات مصر، إذ أطلقت الجامعة حملة "صحتك ثروتك".