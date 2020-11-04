ضبط مخالفات في 41 صيدلية في حملة مكبرة بالغربية

قادت هيئة الرقابة الإدارية، بالاشتراك مع محافظة الغربية والصحة بالمحافظة، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤١ صيدلية تغيب المدير في ١٤ صيدلية، وضبط ٢٥٣١ أدوية مهربة في ٩ صيدليات، أدوية تأمين وأدوية مدرجة بالفقرة (د) من الجدول الثالث بقانون المخدرات، محتوية على مادة البريجابلين بكميات ١٨٧٢ وحدة،

وأدوية مخالفة للمنشور الدوري رقم ٣٨ لسنه ٢٠١٩ بخصوص مادة الرانتدين بعدد بكميات ١٠٥ وحدات ومنتهية صلاحيتها ومجهولة المصدر، وبدون فواتير بإجمالي ١٦٠٠ وحدة.

وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي ١٠٥١٦٤ جنيهًا تقريبًا، وجار اتخاذ الإجراءات حيال المخالفات.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وهيئه الرقابة الإدارية بمتابعة سوق الدواء المصري، والمحافظة على صحة المواطنين، من خلال التأكد من تقديم الخدمات الصحية.

وعلى الفور توجه الدكتور خالد أصيل، مدير الإدارة العامة للصيادلة، ولجنة من التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة، ومنى شبل، مدير التفتيش الصيدلي، وعضوية السادة مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بالغربية، والإدارة الصحية أول وثان المحلة الكبرى، وذلك للتفتيش على الصيدليات العامة بنطاق مدينة وبعض قرى مركز المحلة الكبرى.