الكويت تسجل 5 وفيات و763 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 479.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 763 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 128 ألفا و843.

وأشار المتحدث إلى وجود 114 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 662 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 119 ألفا و742 حالة.