الخطوط الجوية التركية تسجل خسائر خلال الربع الثالث

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية اليوم الأربعاء تسجيل خسائر صافية بقيمة 946 مليون ليرة (4ر113 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل أرباح قيمتها 71ر3 مليار ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة التركية سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي خسائر قيمتها 2ر5 مليار ليرة، مقابل أرباح قيمتها 59ر2 مليار ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وسجلت مبيعات الشركة التركية خلال الربع الثالث تراجعا بنسبة 51 في المئة سنويا إلى 11 مليار ليرة.



يذكر أن شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم تعاني من الخسائر وتدهور أوضاعها المالية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي دفعت أغلب دول العالم إلى فرض قيود مشددة على الحركة والسفر الأمر الذي أصاب صناعة الطيران بأضرار جسيمة.



كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" قد ذكر في الشهر الماضي أن شركات الطيران في العالم تخسر يوميا حوالي 418 مليون دولار، داعيا الحكومات إلى تقديم المزيد من الدعم لصناعة الطيران العالمية.



وقال الاتحاد إنه يتوقع وصول خسائر صناعة الطيران في العالم إلى 77 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي على أساس استمرار ضعف حركة السفر العالمية بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال ألكسندر جونياك الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية إن شركات الطيران تتراكم سيولة نقدية لديها في المعتاد في موسم الذروة في منتصف العام، ولكن في العام الحالي استمرت خسائر الشركات خلال تلك الفترة.