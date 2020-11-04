الناخبون في عدة ولايات أمريكية يؤيدون إجراءات تقنين الماريجوانا

أيد الناخبون في عدة ولايات أمريكية إجراءات تهدف إلى إلغاء تجريم الماريجوانا، وبعض العقاقير المخدرة، وذلك في استفتاءات جرت أمس الثلاثاء.

وفي العاصمة الأمريكية، واشنطن، قال 77% نعم لإلغاء تجريم مجموعة من النباتات والفطريات المخدرة، بشكل فعال، طبقا للهيئة المشرفة على الانتخابات، مع تواصل فرز الأصوات.

وانضمت ولايات أريزونا ونيوجيرسي ومونتانا وساوث داكوتا إلى 11 ولاية أخرى في تقنين الماريجوانا لأغراض ترفيهية، طبقا لتوقعات إعلامية، رغم أن إجراءات الولايات تلك تتعارض مع القانون الاتحادي لحيازة وبيع مخدرات.

وكانت هذه المبادرات جزءا من سيل من الخيارات التي طلب من الناخبين إبداء الرأي فيها أمس الثلاثاء، إلى جانب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي الشيوخ، والنواب.