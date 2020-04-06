تراجع قطاع الخدمات في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الأربعاء، نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 6ر56 نقطة مقابل 8ر57 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 5ر57 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وقال أنطوني نيفيس رئيس لجنة مسوح شركات الخدمات في المعهد "هناك تراجع طفيف في معدل النمو في قطاع الخدمات خلال أكتوبر... تعليقات المسؤولين الذين شملهم المسح متفائلة بشكل حذر بشأن أحوال الأعمال والاقتصاد... هناك درجة ما الغموض الناتج عن الجائحة ومحدودية الطاقة التشغيلية والجوانب اللوجيستية والانتخابات".

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لقطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بمقدار 7ر4 نقطة إلى 5ر61 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة من 4ر62 نقطة خلال أغسطس الماضي إلى 63 نقطة خلال سبتمبر الماضي.