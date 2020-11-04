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يرى جمال السلامي، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، أن الزمالك سيطر على المباراة في النصف ساعة الأخيرة، مشيرا إلى أنه عانى من الغيابات.

وحقق الزمالك فوزا غاليا على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال السلامي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "أشكر اللاعبين بعد الأداء المميز الذي قدموه أمام خصم كبير مثل الزمالك".

وأضاف: "عانينا من ظروف صعبة قبل المباراة وهو إصابة عدد كبير من لاعبينا بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الوصول للقاهرة متأخرا وتدربنا مرة واحدة فقط".

وأكمل مدرب الرجاء: "الزمالك سيطر علينا في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وغير ذلك نحن كنا الأبرز أمام الزمالك، أهنئ الفريق المصري على الفوز".

وتابع: "عانينا من الإجهاد البدني الذي لم يساعدنا أمام الزمالك وبالتالي فاز الفريق المصري وأهنئهم على التأهل".

وأتم: "كان هناك غيابات كثيرة أيضا وهو ما أثر علينا طوال شوطي اللقاء".

وبعد فوز الزمالك على الرجاء ضرب الفريق الأبيض موعدا مع الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.