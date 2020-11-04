التشكيل المتوقع للرجاء في مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف الزمالك منافسه الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الإياب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وهي المباراة الحائرة والتي تأجلت عدة مرات، بسبب إصابة عدة لاعبين من الفريق المغربي بفيروس كورونا.

ويدخل الفريقان المباراة بأهداف مختلفة، فالزمالك يسعى لتأكيد تفوقه في مباراة الذهاب، والتي انتهت لصالحه بهدف المغربي أشرف بنشرقي، أملا في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

على الجانب الآخر يبحث الرجاء عن الفوز بهدفين للعبور للنهائي، خاصة أن أي نتيجة غير الفوز تعني ضياع حلمه في الوصول للمباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يدخل الرجاء مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بوعميرة.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور، سند الرفلي، بدر بانون وفابريس إنجاه.

خط الوسط: عمر العرجون، محمد المكعازي ومحسن متولي.

الهجوم: سفيان رحيمي، بين مالانجو وعبد الإله الحافيظي.