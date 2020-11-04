صعود البورصات الآسيوية مع انتظار إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت بورصات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بسيطة في ختام تعاملات صباح اليوم الأربعاء بعد تذبذب أدائها خلال التعاملات الصباحية في حين يترقب المستثمرون نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الرئيسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 72ر1% إلى 23ر23695 نقطة بعد ارتفاعه في وقت سابق من التعاملات بنسبة 16ر2%.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 2ر1% إلى 25ر1627 نقطة.

كانت أسواق المال اليابانية قد أغلقت أبوابها أمس بسبب إحدى العطلات الرسمية.

وفي كوريا الجنوبية ارتفع موشر كوسبي الرئيسي لبورصة سول بنسبة 6ر0% إلى 32ر2357 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة 88ر1% أمس.

وفي أستراليا تراجع مؤشر إس أند بي/أيه.إس.إكس200 الرئيسي بنسبة 07ر0%، وارتفع مؤشر "أول أوندينريز" الأوسع نطاقا بنسبة 04ر0%.

وارتفع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 38ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 2% تقريبا أمس.

كما ارتفع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع بنسبة 22ر0% نقطة.

كان مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية ارتفع أمس بنسبة 06ر2% وارتفع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقا بنسبة 78ر1% ومؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 85ر1%.