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أمطار الخير والبركة تَحفُّ أرجاء #المسجد_الحرام.#واس_عام pic.twitter.com/6CnYvFoegZ
— واس العام (@SPAregions) November 4, 2020
أمطار الخير والبركة تَحفُّ أرجاء #المسجد_الحرام.#واس_عام pic.twitter.com/6CnYvFoegZ