شهد المسجد الحرام، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة، وسط أداء المئات لمناسك العمرة.



ونشرت وكالة الأنباء السعودية، صورًا للكعبة أثناء سقوط الأمطار، معلقة عليها: «أمطار الخير والبركة تحف أرجاء المسجد الحرام».





