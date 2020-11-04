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بالصور.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام

امطار تسقط على المسجد الحرام
امطار تسقط على المسجد الحرام
نور رشوان
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 5:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 5:13 م
شهد المسجد الحرام، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة، وسط أداء المئات لمناسك العمرة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، صورًا للكعبة أثناء سقوط الأمطار، معلقة عليها: «أمطار الخير والبركة تحف أرجاء المسجد الحرام».


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