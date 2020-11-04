 السادسة والنصف صباحا.. ماذا حدث خلال نصف ساعة مضت؟ فلوريدا حمراء - بوابة الشروق
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 7:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

السادسة والنصف صباحا.. ماذا حدث خلال نصف ساعة مضت؟ فلوريدا حمراء


نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 6:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 6:35 ص

تستمر الشروق في تقديم تغطيتها لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتقدم موجزًا للأنباء المستجدة خلال 30 دقيقة..

حتى السادسة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة..

• كان التقدم للمرشح الديمقراطي جو بايدن بواقع 209 أصوات مقابل 147 لترامب.

• كانت نصف ساعة ساخنة للغاية؛ نظرًا لتأكد حسم ولاية فلوريدا لصالح المرشح الجمهوري.

• حصد ترامب فلوريدا بواقع 29 صوتا.

• سيطر ترامب أيضًا على (إيداهو = 4 أصوات - يوتا = 6 أصوات)

• حاز بايدن ولايات (واشنطن = 12 صوتا - أوريجون = 7 أصوات - كاليفورنيا = 55 صوتا)

لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك