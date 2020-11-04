تستمر الشروق في تقديم تغطيتها لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتقدم موجزًا للأنباء المستجدة خلال 30 دقيقة..
حتى السادسة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة..
• كان التقدم للمرشح الديمقراطي جو بايدن بواقع 209 أصوات مقابل 147 لترامب.
• كانت نصف ساعة ساخنة للغاية؛ نظرًا لتأكد حسم ولاية فلوريدا لصالح المرشح الجمهوري.
• حصد ترامب فلوريدا بواقع 29 صوتا.
• سيطر ترامب أيضًا على (إيداهو = 4 أصوات - يوتا = 6 أصوات)
• حاز بايدن ولايات (واشنطن = 12 صوتا - أوريجون = 7 أصوات - كاليفورنيا = 55 صوتا)
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