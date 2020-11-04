صحف لبنان: تفاؤل بقرب تشكيل الحكومة الجديدة وسط تخوف من بروز عقبات

تباينت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، إزاء أجواء تشكيل الحكومة الجديدة، ما بين تفاؤل بقرب الانتهاء من عملية التأليف في غضون أيام قليلة، وتخوف من عقبات قد تطرأ وتتعلق بتجدد الخلاف حول عدد وزراء الحكومة وتوزيع بعض الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية.

وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق)، أن هناك معطيات قوية تفيد بان الأمور بلغت خواتيمها على مستوى النقاش في وضع مرتكزات التشكيلة الوزارية، بالاتفاق على توزيع الحقائب بين المكونات الطائفية والمذهبية، وأنه يُنتظر أن يقوم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بزيارة في وقت لاحق من اليوم إلى رئيس الجمهورية ميشال عون حاملا معه صيغة حكومية ما زالت تتأرجح بين 18 و20 وزيرا.

وأكدت الصحف أن العقدة الأساسية لا تزال تتمحور حول حقيبة الطاقة وتمسك (التيار الوطني الحر) بالاحتفاظ بها، إلى جانب إشكالية التمثيل الوزاري للطائفة الدرزية، مُبدية في نفس الوقت تخوفا من إعادة رسم سقوف التفاوض الحكومي وحدوث تدافع سياسي يعرقل تشكيل الحكومة.

وأشارت إلى أنه إذا حدث توافق اليوم بين رئيس البلاد ورئيس الوزراء المكلف وجرى تثبيت الصيغة الحكومية بما تتضمنه من توزيع الحقائب على الطوائف، فإن ذلك يعني إنجاز توزيع الحقائب وبدء وضع أسماء المستوزرين، بما قد يستتبع فتح الاحتمال أمام تأليف الحكومة قبل يوم الأحد المقبل.