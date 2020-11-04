ساسي يكشف سر تحول أداء الزمالك أمام الرجاء

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تحدث التونسي الدولي فرجاني ساسي، نجم خط وسط الزمالك عن فوز فريقه على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وسجل ساسي هدفا في ثلاثية الزمالك، التي أحرزها بعدما كان الفريق المغربي قد سجل هدف التقدم مع بداية الشوط الثاني بعد شوط أول سلبي.

وقال ساسي في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله على الانتصار.. مباراة لم تكن سهلة.. فريق الرجاء لعب بضغط كبير، وكنا نتخوف من تسجيل هدف في مرمانا."

وتابع: "في الشوط الثاني ركزنا بشكل أكبر، وكنا نعرف بأن الرجاء سيتراجع بدنيا، استغلينا المساحات وسجلنا ثلاثة أهداف"

وأضاف: "الهدف الذي سجلته، كان توفيق من الله، حاولت بيسارية من الأول، وكله بمجهود زملائي زيزو وأشرف، والمهم هو الفوز"

وعن اختلاف أداء الزمالك ما بين الشوطين الأول والثاني: "الرجاء لعب بضغط كبير، ولكن في الشوط الثاني تحسن أدائنا