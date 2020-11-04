وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعى

عبد الدايم : مواسم نجوم المسرح الجامعى احد أهم محاور استراتيجية الثقافة فى خطط التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والخاصة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم

قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز الدورة الرابعة من "مواسم نجوم المسرح الجامعي" مساء امس ـ الثلاثاء ـ على المسرح الخارجى لمركز الهناجر للفنون، وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي ورئيس المواسم ، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وكانت الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي قد أقيمت خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ تحت عنوان عودة الروح، وفاز بجائزة أفضل تصميم أزياءالطالبة هناء النجدي عن عرض مسرحية "توم وجيري" لـ جامعة القاهرة، جائزة أفضل تصميم ديكور الطالب سعيد سالمان والطالب أحمد أبو علي عن عرض مسرحية "مرساة في محيط هستيري" لـ جامعة عين شمس، جائزة أفضل ممثلة دور ثاني الطالبة نسمة عادل عن عرض مسرحية "وفاة بائع متجول" لـ جامعة عين شمس جائزة أفضل ممثل دور ثاني الطالب إبراهيم خالدعن عرض مسرحية "أفراح القبة" لـ جامعة القاهرة، جائزة أفضل ممثلة الطالبة مروة محمد عن عرض "مرساة في محيط هستيري" لـ جامعة عين شمس، جائزة أفضل ممثل الطالب محمد أسامة الحضري عن عرض "الضيف" لـ جامعة عين شمس، جائزة أفضل مخرج الطالب كريم شهدي عن عرض مسرحية "لا حقيقة عند بوابة راشومون" لـ جامعة المستقبل، جائزة أفضل عرض مستوى أول "لكنها تدور" للمخرج عمرو صلاح لجامعة عين شمس، المركز الثاني مسرحية "الإخوة كرامازوف" للمخرج عمرو وهبة لجامعة القاهرة، المركز الثالث "أفراح القبة" للمخرج محمد بكر لجامعة القاهرة، كما قررت لجنة التحكيم منح العرض المسرحي "إثبات العكس" لطلاب جامعة الفيوم جائزة خاصة في الأداء الجماعي كونه عرض مسرحي حافظ على جوهر النص المسرحي الأصلي.

واعلن الفنان محمد الدسوقي رئيس لجنة التحكيم توصيات اللجنة التى جاءت كالتالي يجب على كل الفرق الالتزام باللائحة الخاصة بمواسم نجوم المسرح الصادرة عن اللجنة العليا لها والخاصة بمدة العرض المحددة، وضرورة الاهتمام باللغة العربية ، الى جانب الاعداد المميز للنص مسرحي وتخصيص احدى دورات المواسم لمؤلفى المسرح المصري من الشباب.

فيما كرمت وزيرة الثقافة عدد من النجوم الذين جاءت انطلاقتهم وبدايتهم الفنية من المسرح الجامعي وهم الفنان القدير أحمد صيام، والدكتور أشرف زكى إلى جانب تكريم لجنة مشاهدة العروض وهم الناقدة مى سليم، الناقدة هند سلامة والناقد باسم صادق ولجنة التحكيم التى تضم المفنان محمد دسوقي رئيسا وعضوية كل من الفنان ايهاب فهمي، الدكتور سمير شاهين، المخرج اسلام امام والدكتورة مروة عودة.

قالت عبد الدايم إن تفعيل مواسم نجوم المسرح الجامعى يأتي تنفيذاً لأهم محاور استراتيجية وزارة الثقافة خطط التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والخاصة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم ، وهو ما يتم السعى لتأكيده بهدف تطوير المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية ، وأشادت بالدور الفعال للقائمين على تنظيم الفعاليات كإحدى الأدوات التنويرية القائمة على تعليم نشر الفنون والمساهمة في تطويعها لبناء أجيال إبداعية متميزة، كما أشادت بالمستوى الإبداعي الرائع للأعمال المسرحية والفنية المشاركة في الملتقى متمنية لهم مستقبل مشرق وواعد.

واعلن المخرج خالد جلال أنه بعد موافقة الدكتورة ايناس عبد الدايم ورئيس المهرجان القومي للمسرح تقرر مشاركة الثلاثة عروض المسرحية الفائزة في المواسم في الدورة المقبلة من المهرجان القومي المزمع إقامتها في ديسمبر ٢٠٢٠