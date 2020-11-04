الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أول موجة أمطار غزيرة قبيل نوة المكنسة التي من المفترض أن تبدأ يوم 16 نوفمبر وتنتهى بعد 4 أيام.



وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين ومسئولي شركة الصرف الصحي، بالتواجد بالشارع لحظيا على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال النوة الحالية، واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لحين انتهاء الأمطار التي تتعرض لها المحافظة.



وتفقد المحافظ، في هذا الإطار عددا من أحياء الاسكندرية للوقوف على موقف تراكمات المياة، مؤكدا أن جميع أجهرة المحافظة وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية وعناصر التعامل مع الأمطار، متواجدة في الشارع على مدار الساعة لحين الانتهاء من النوة الحالية.



وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



وأكد المحافظ، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، إذ تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



ووجه رئيس شركة الصرف الصحي اللواء محمود نافة، برفع درجات الاستعداد ونشر السيارات الكسح بنسبة 100%، مع استمرار أعمال التطهير للشبكات وتفريغ بيارات محطات الرفع ومتابعة محطات المعالجة ومناسيب المصارف التي تصب عليها، وإعادة تطهير شنايش الكورنيش من شارع الإقبال حتى ميدان محمد نجيب، وتلاحظ إلقاء مخلفات أعقاب السجائر والأتربة لذا يرجي التكرم من عمال شركة نهضة مصر بعدم إلقاء الأتربة ومخلفات السجائر والأكياس البلاستيك.



فيما أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، عن استمرار الحركة الطبيعية للعمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وأنه لا تأثير لسقوط الأمطار.



بينما استعد استاد الإسكندرية الدولي، بالتعاون مع شركه الصرف الصحي بإجراء عملية الصيانة الشاملة لشبكة الصرف الخاصة بالملعب، وذلك استعدادا للموسم الرياضي المقبل.