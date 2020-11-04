أنباء عن فوز بايدن بولاية أريزونا

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أظهرت مؤشرات لوسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية أريزونا، التي تمتلك 11 صوتا في المجمع الانتخابي.