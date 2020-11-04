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أنباء عن فوز بايدن بولاية أريزونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 11:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 11:37 ص

أظهرت مؤشرات لوسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية أريزونا، التي تمتلك 11 صوتا في المجمع الانتخابي.

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