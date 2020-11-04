أنباء عن فوز بايدن بولاية أريزونا

نجوى كرم تصل إلى دبي استعداداً لإحياء أولى حفلاتها بعد كورونا

نجل أحمد خالد توفيق يدعم صناع «ما وراء الطبيعة»: «حلم والدي الذي حاول تحقيقه منذ 2006»