طائرة الاتحاد تُدعم صفوفه استعدادا الموسم الجديد

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في تدعيم الفريق الأول للكرة الطائرة والذي أنهى مسابقة الدوري العام محتلاً المركز الخامس وحصل على المركز الرابع ببطولة كأس مصر، حيث قدم الفريق الأول للكرة الطائرة عروضاً قوية الموسم الماضي.

ويسعى مجلس إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق مُجدداً أستعداداً للموسم الجديد بالتعاقد مع لاعبين مميزين، وقد تم التعاقد مع كلاً من: عمر صالح ضارب مركز " 2 " ومحمود منصور ضارب مركز " 4 " وخالد الفيومي صانع ألعاب مركز " 2 " وأحمد محمود ضارب مركز "4".

وحضر توقيع العقود محمد مصيلحي رئيس النادي وإسماعيل محمد عضو المجلس وجمال صبري رئيس جهاز الكرة الطائرة وأحمد سمير المدير الفني.