مركز إديسون: بايدن يتقدم على ترامب في ويسكنسن بعد فرز ما يتجاوز 90% من الأصوات

أعلن مركز إديسون عن حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على نسبة 49.4% من أصوت ولاية وسكنسن، مقابل 48.5% لنظيره الجمهوري دونالد ترامب، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

صوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 213 صوتًا، وبايدن 238 حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.