 أحمد ياسر ريان يدخل دائرة اهتمامات الإسماعيلي - بوابة الشروق
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أحمد ياسر ريان يدخل دائرة اهتمامات الإسماعيلي

زيـاد الميرغني
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 10:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 10:05 م

دخل أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار للجونة بالموسم المنقضي، دائرة اهتمامات النادي الإسماعيلي لضمه إليه في الانتقالات الجارية، حيث قام بمفاوضات جادة معه خلال الأيام القليلة الماضية.

ووافق اللاعب بشكل مبدئي على الانتقال للدراويش على سبيل الإعارة بالموسم الجديد من الأهلي، حيث رحب بالذهاب للإسماعيلي في الموسم الجديد وطلب من مسئووليه إتمام الاتفاق مع إدارة القلعة الحمراء لإنهاء الصفقة في أقرب وقت.

يذكر أن لجنة التعاقدات بالإسماعيلي تضع عينها على أكثر من مهاجم لضمه خلال الفترة القادمة، لتدعيم النقص في هذا المركز بقائمة الفريق، حيث لا يوجد به سوى الللاعب الشاب حازم مرسي، فضلاً عن الاستقرار على بيع المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو لعدم تقديمه أي إضافة بالموسم المنقضي.


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