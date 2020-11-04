 ترامب ينتقد عملية فرز الأصوات البريدية: تقدمي في الولايات الهامة انقلب بشكل سحري - بوابة الشروق
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ترامب ينتقد عملية فرز الأصوات البريدية: تقدمي في الولايات الهامة انقلب بشكل سحري

ترامب
ترامب
عمرو محمد
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 5:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 5:35 م

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعض عمليات فرز الأصوات عبر البريد التي تجري لنتائج الانتخابات الرئاسية الحالية التي يتنافس فيها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "كيف يحدث ذلك؟ في كل مرة يحسبون فيها أصوات الاقتراع عبر البريد تكون مدمرة للغاية في نسبتها وقوتها في التدمير".

وأضاف: "الليلة الماضية كنت أتقدم في كثير من الأحيان بقوة في العديد من الولايات الرئيسية التي كان يديرها الديمقراطيون ويتحكمون فيها.. ثم مرة تلو الأخرى، بدأ ذلك يختفي بطريقة سحرية حيث تم فرز صناديق اقتراع مفاجئة.. غريب جدًا، وقد أدرك منظمو الاستطلاعات أن الأمر خاطئ تمامًا".


 

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