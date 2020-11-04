توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة قناة السويس والمقاولون العرب

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون المشترك مع الشركات التابعة لهيئة قناة السويس؛ لتنفيذ المشروعات المستقبلية ذات الاهتمام المشترك في نطاق القارة الإفريقية.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون بين هيئة قناة السويس، وشركة المقاولون العرب الرائدة في مجال المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والشريك الرئيسي للهيئة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة خلال الأونة الأخيرة.

وبمقتضى الاتفاق يتعاون الطرفين للحصول على مشروعات مشتركة بالدول الإفريقية وتنفيذها في مجالات التشييد والبناء، وبناء السفن والكراكات والوحدات العائمة والكباري العائمة وحواجز الأمواج والتكريك، ويجرى تنفيذ اتفاقيات منفصلة لكل مشروع على حدة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من شركاتها التابعة، ومما تمتلكه من مقومات وإمكانيات وخبرات متراكمة في مجال تنفيذ المشروعات المتعلقة بالملاحة البحرية ومرافقها الخدمية، وتبنى خطة جديدة للتطوير قائمة على عقد شراكات مع مؤسسات وشركات كبرى من ناحية وتوسيع نطاق العمل بفتح أسواق خارجية جديدة من ناحية أخرى.

وأضاف أن الآتفاق يعد نتاجًا للخطة التسويقية والترويجية التي اعتمدتها إدارة الشركات بالهيئة للتعريف بأنشطة الشركات التابعة وفتح أسواق خارجية بالقارة الإفريقية، وذلك بما يتماشى مع التوجه العام للدولة المصرية لدعم التنمية بإفريقيا من خلال المشاركة الفعالة في تنفيذ مشروعات هامة تقوم على تحقيق المصالح المشتركة وتوطيد العلاقات والروابط الممتدة مع الأشقاء الأفارقة.

وقع مذكرة التفاهم ممثلا عن هيئة قناة السويس، المهندس نصر عبد العزيز عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة الشركات، ووقع المهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ورئيس قطاع إفريقيا.

وفي ختام مراسم التوقيع، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة للمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.