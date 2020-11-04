أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأربعاء، بإرسال جنودا إلى إقليم تيجراي لمواجهة انتفاضة جبهة تحرير شعب تيجراي، مما أثار مخاوف بشأن إمكانية أن تكون إثيوبيا متجهة نحو حرب أهلية، وقد تم فرض حالة الطوارئ في الإقليم لمدة 6 أشهر.

واتهم أبي أحمد جبهة تحرير شعب تيجراي الحزب الحاكم في هذا الإقليم بـ"مهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية"، قائلا في رسالة وضعها على موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي إن "جبهة تحرير شعب تيجراي هاجمت معسكرا للجيش (الفيدرالي) في تيجراي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واتهم مكتب رئيس الوزراء في بيان الجبهة بأنها ألبست عناصرها بزات عسكرية مثل تلك التي يرتديها جنود الجيش الأريتري من أجل "توريط الحكومة الإريترية في مزاعم كاذبة بالعدوان على شعب تيجراي".

وقال آبي في بيان إن "الجبهة اختارت شن الحرب"، مضيفاً:" لقد تم عبور أخر خط أحمر بهذه الهجمات، ولذلك اضطرت الحكومة للدخول في مواجهة عسكرية".

وأعلنت رئاسة الوزراء الإثيوبية في بيان إنه تم فرض حالة الطوارئ في المنطقة لمدة ستة أشهر.

ويشار إلى أن جبهة تحرير شعب تيجراي طالما هيمنت على السياسة في إثيوبيا، ولكن منذ أن تولى آبي السلطة عام 2018، اختلف مع النخبة في تيجراي، وقام باستبعاد الكثيرين منهم عن الحكومة ومؤسسات الدولة.

وتشعر الجبهة، بالإضافة إلى الكثير من المواطنين في تيجراي، أن الحكومة الاتحادية لا تمثلهم.

من جانبها، أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة بيانا دعت فيه إلى العمل فورا على " الحد من تصعيد الوضع الحالي في تيجراي وإلى أن يكون هناك رد فعل محسوب من الجانبين".

من ناحية أخرى، طالبت السفارة الألمانية في أديس أبابا من مواطنيها في إثيوبيا توقع حدوث " اضطرابات"، مضيفة: "هناك احتمالية وقف خدمة الانترنت في أنحاء البلاد. وقد تم وقف خطوط الاتصالات في منطقة تيجراي، فضلاً عن تواجد عسكري مكثف في العاصمة أيضاً".