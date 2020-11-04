نشر دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خريطة مثيرة للجدل للتنبوء بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية تشير لموجة حمراء، ما يعني فوز والده بولاية رئاسية جديدة.

وقال نجل ترامب في تغريدة علي حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "حسنًا ، لقد نجحت أخيرًا في إعداد خريطتي للتنبوء بـ(نتيجة)الانتخابات"، مرفقا بالتغريدة خريطة للعالم يغلب عليها اللون الأحمر، المميز للحزب الجمهوري، ما يشير إلي تأييد أغلب العالم لترامب.

وأثارت تلك الخريطة الجدل لأكثر من سبب، فهي لم تكن خريطة للولايات المتحدة الأمريكية التى تشهد الانتخابات، بل كانت خريطة للعالم.

كما أظهرت الخريطة أيضا إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان على أنه جزء من باكستان وظللت بالون الأحمر ما يعني أنها تؤيد ترامب.

وفي المقابل، ظهرت الهند والصين باللون الأزرق وهو لون الحزب الديمقراطي، مما يعني أنها تؤيد المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكانت آخر استطلاعات الرأي التي أجريت قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قد أظهرت تقدم بايدن على المستوى الوطني، وإن كان هذا لا يضمن فوزه نظرًا لاحتدام السباق في العديد من الولايات المتأرجحة، ما قد يمنح الرئيس ترامب آمالًا متزايدة في ولاية جديدة.