 غدا .. افتتاح «رحلة الزمن الجميل» على مسرح العرائس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا .. افتتاح «رحلة الزمن الجميل» على مسرح العرائس


نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 9:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 9:40 ص

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفنى للمسرح، أن العرض المسرحي " رحلة الزمن الجميل" من إنتاج الفرقة يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ابتداء من مساء غد الخميس، حيث يرفع الستار في تمام السابعة مساء.
اوضح نور أن العرض يدور حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعونى، العرض من تأليف وأشعار يحيي زكريا ، موسيقي وألحان كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجى، و العرض فكرة وإخراج محمد نور

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