علق محمد صلاح نجم ليفربول، الإنجليزي، على فوز فريقه الكبير أمام أتلانتا ( 5 – 0 )، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ودخل محمد صلاح نجم ليفربول، تاريخ الريدز من أوسع الأبواب، من مباراة أتلانتا، وذلك بعدما أصبح الهداف التاريخي لفريقه في منافسات دوري أبطال أوروبا، متساويا مع الأسطورة ستيفن جيرارد المعتزل بـ 21 هدفا.

وقال صلاح في تصريحات لـ"بي إن سبورتس" عقب المباراة:«أتلانتا لعبوا مباراة مفتوحة وأرادوا أن يسجلوا، وبسبب ذلك تمكنا من إيجاد الفرص، كانت مباراة جيدة وأهنئ جوتا على الهاتريك».

وأضاف:«كان من الأهم أن نفوز بهذه المباراة واعتقد انها بداية رائعة لنا في مسابقة دوري أبطال أوروبا».

وسئل صلاح عن مسألة تألق جوتا وهل سيكون مصدر للقلق له ولزملاءه في الهجوم رد قائلا:«نحن لا نشعر بالقلق، نحن هنا لنساعد بعضنا، ونحاول أن نساعد الفريق، والجميع يقدم ما لديه بنسبة 100 %، وسعداء من أجل بعضنا البعض».