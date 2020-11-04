 لحظة بلحظة .. الزمالك 0 × 0 الرجاء المغربي .. دوري أبطال إفريقيا - بوابة الشروق
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لحظة بلحظة .. الزمالك 0 × 0 الرجاء المغربي .. دوري أبطال إفريقيا

الشروق
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 8:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 8:39 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي، التي تقام مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

لحظة وصول الفريقين لاستاد القاهرة

 

تشكيل فريقنا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 📝⚽️ pic.twitter.com/DJkRFcuZy2

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود الونش – احمد عيد

الوسط: طارق حامد – إسلام جابر – أحم سيد زيزو – فرجاني ساسي – أشرف بن شرقي

الهجوم: مصطفى محمد.

 

تشكيل الرجاء

حراسة المرمى: محمد أبو عميره

الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون -  سند الورفلي -  عبد الاله مدكور

الوسط : عمر العرجون  - زكريا الوردي - عبد الاله الحافيظي - سفيان رحيمي - محسن متولي

الهجوم: مالانجو

الحكم السنغالي ماجيت نداي، يدير المباراة ويعاونه كل من السنغالي الحاجي ماليك سامبا ومواطنه نوحا بانجورا، وعيسى سي حكما رابعا، فيما يتواجد الجامبي باكاري جاسما حكمًا لتقنية الفيديو.


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