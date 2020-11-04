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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي، التي تقام مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

لحظة وصول الفريقين لاستاد القاهرة

تشكيل فريقنا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 📝⚽️ pic.twitter.com/DJkRFcuZy2

— Zamalek SC (@ZSCOfficial) November 4, 2020

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود الونش – احمد عيد

الوسط: طارق حامد – إسلام جابر – أحم سيد زيزو – فرجاني ساسي – أشرف بن شرقي

الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل الرجاء

حراسة المرمى: محمد أبو عميره

الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - عبد الاله مدكور

الوسط : عمر العرجون - زكريا الوردي - عبد الاله الحافيظي - سفيان رحيمي - محسن متولي

الهجوم: مالانجو

🚨#StartingXI



Head Coach Jamal Sellami selected these 11 Eagles to start tonight’s clash #ZSCRCA 🔥

Allez les verts ! 💚💚💚💚#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/JiTt1HNl1s — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) November 4, 2020

الحكم السنغالي ماجيت نداي، يدير المباراة ويعاونه كل من السنغالي الحاجي ماليك سامبا ومواطنه نوحا بانجورا، وعيسى سي حكما رابعا، فيما يتواجد الجامبي باكاري جاسما حكمًا لتقنية الفيديو.