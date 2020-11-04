 وكالة: ترامب يفوز بـ8 أصوات في المجمع الانتخابي عن ولاية كنتاكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة: ترامب يفوز بـ8 أصوات في المجمع الانتخابي عن ولاية كنتاكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
سارة أحمد
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 2:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 2:33 ص

ذكرت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل علي 48.8% من أصوات الناخبين في ولاية كنتاكي ، ليفوز بـ8 أصوات للولاية في المجمع الانتخابي.
ويحتاج المرشح الفائز إلي الحصول علي 270 صوت من أصل 538 صوت في المجمع الانتخابي

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