وكالة: ترامب يفوز بـ8 أصوات في المجمع الانتخابي عن ولاية كنتاكي

الأكثر قراءة
جهات التحقيق تمنع علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهما الشخصية
بدلا من المحليات.. مدبولي يكلف الجامعات بإصدار تراخيص البناء
القاضي والد طفل المعادي يعتذر للشعب المصري: أتعهد أمامكم بتقويم سلوكه
السعودية: القبض على خمسة مصريين لتهريبهم أموال خارج المملكة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
ذكرت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل علي 48.8% من أصوات الناخبين في ولاية كنتاكي ، ليفوز بـ8 أصوات للولاية في المجمع الانتخابي.ويحتاج المرشح الفائز إلي الحصول علي 270 صوت من أصل 538 صوت في المجمع الانتخابي