وكالة: ترامب يفوز بـ8 أصوات في المجمع الانتخابي عن ولاية كنتاكي

ذكرت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل علي 48.8% من أصوات الناخبين في ولاية كنتاكي ، ليفوز بـ8 أصوات للولاية في المجمع الانتخابي.

ويحتاج المرشح الفائز إلي الحصول علي 270 صوت من أصل 538 صوت في المجمع الانتخابي