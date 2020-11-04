الانتخابات الأمريكية: لجنة المحامين: حقوق المصوتين محمية

قالت المتحدثة باسم لجنة المحامين الأمريكيين، تتيانا أندرسون، إن هناك لجنة تعمل بحسب القانون لحماية الانتخابات، منوهة بأن أعضائها غير متحزبين.

وأضافت أندرسون، في لقاء عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الثلاثاء، أن هذه اللجنة بدأت ككيان في فلوريدا عام 2000، مشيرة إلى أنه كان من الضروري تشكيل لجنة آمنة.

وذكرت أن حقوق الناخبين في التصويت محمية، مضيفة: «لدينا 42 ألف محام متطوع يعمل معنا على مدار الساعة».

وتابعت: «شجعنا هذه اللجنة وتواصلنا مع العديد من الجهات المعنية»، مؤكدة أن اللجنة تشجع الناخبين، وتدعوهم للاستفسار عن أي شيء غير واضح بالنسبة إليهم.

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.