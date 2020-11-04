الوحدة والوصل يعودان لطريق الانتصارات بدوري الخليج العربي

عاد فريقا الوحدة والوصل لنغمة الانتصارات ببطولة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وتغلب الوحدة 2 / 1 على مضيفه خورفكان اليوم الأربعاء في المرحلة الرابعة للبطولة، التي شهدت أيضا فوز الوصل 3 / صفر على مضيفه اتحاد كلباء على ملعب (صقر بن محمد القاسمي)، بادر خورفكان بالتسجيل عبر لاعبه ريكاردينيو في الدقيقة 36، قبل أن يرد الوحدة بهدفين حملا توقيع تيم ماتافز وإسماعيل مطر في الدقيقتين 45 و71.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الوحدة، الذي خسر أمام الشارقة وتعادل مع شباب الأهلي دبي في المرحلتين الماضيتين، إلى 7 نقاط ليتقدم للمركز الخامس مؤقتا في ترتيب المسابقة، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، ظل رصيد خورفكان بلا نقاط في قاع الترتيب، بعدما خسر جميع مبارياته الأربع التي خاضها في البطولة هذا الموسم حتى الآن.

وحقق الوصل انتصاره الثاني في المسابقة خلال الموسم الحالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على مضيفه اتحاد كلباء. تقدم الوصل بهدفين مبكرين جاءا عبر فابيو ليما وجواو فيجيريدو في الدقيقتين الثالثة والثامنة، فيما تكفل رونالدو منديز بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 81.

يأتي هذا الفوز ليعيد البسمة من جديد على وجه جماهير الوصل، عقب خيبة الأمل التي لحقت بها عقب خسارة الفريق القاسية صفر / 3 أمام ضيفه النصر في المرحلة الماضية.

ورفع الوصل رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع مؤقتا، فيما توقف رصيد اتحاد كلباء عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.