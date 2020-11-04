رئيس وزراء كمبوديا يؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا رغم مخالطته وزير مجري مصاب

قال رئيس وزراء كمبوديا هون سين إنه خضع لتحليل لفيروس كورونا وكانت النتيجة سلبية، وذلك بعد اجتماعه مع وزير الخارجية المجري، الذي تأكدت إصابته بالفيروس بعد زيارة لبلاده.



وقد اتضحت إصابة وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو بفيروس كورونا في تايلاند عند وصوله من كمبوديا.



وفي منشور على موقع فيسبوك، قال هون سين إنه كان من بين 18 شخصا أجروا تحاليل لفيروس كورونا بعد الاتصال بالوفد المجري، ومن بينهم زوجته وحراسه، وأشار إلى أن نتائج التحاليل كلها كانت سلبية.



وقال هون سين إنه على الرغم من ذلك سيدخل عزلا ذاتيا لمدة 14 يوما، نظرا لأن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوما.