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أعداد جريدة الشروق
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مؤشرات أولية: ترامب يفوز بولاية أوهايو

واشنطن - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 10:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 10:12 ص

أفادت شبكة (إن بي سي) الأمريكية بفوز المرشح الجمهوري، الرئيس الحالي دونالد ترامب بولاية أوهايو التي لديها 18 صوتا في المجمع الانتخابي.

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