أزمة كبيرة في ليفربول بسبب نية شوقي غريب استدعاء صلاح بالأولمبياد

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي أزمة كبيرة لاحتمالية فقدان نجم المنتخب الوطني محمد صلاح خلال فترة الاعداد للموسم المقبل، وذلك بعد تصريحات شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي بنيته في استدعاء الفرعون ضمن اللاعبين الثلاثة الكبار لتمثيل المنتخب في طوكيو صيف 2021 المقبل.

وكشف موقع "ليفربول إيكو" قريب الصلة من النادي الأحمر العريق، أن هناك قلق كبير في الريدز من استدعاء صلاح لقائمة منتخب مصر في الأولمبياد، الأمر الذي يعني غيابه عن تحضيرات ما قبل الموسم، وربما بداية موسم الجديد في البريميرليج.

ونقل الموقع تصريحات شوقي غريب التيلفزيونية بالأمس والتي قال فيها: "الجهاز الفني للفريق والاتحاد المصري لكرة القدم لديهم الرغبة في استدعاء محمد صلاح للأولمبياد، هو لاعب عالمي، وآمل أن يتمكن من اللعب معنا في الأولمبياد".

ومن المقرر أن يشارك صلاح أيضًا مع المنتخب المصري الأول عندما تنطلق كأس الأمم الأفريقية في فبراير المقبل، هذا الأمر من شأنه أن يبعد صلاح عن ليفربول خلال وقت طويل من الموسم، إذا حجزت مصر مكانها في البطولة التي تستضيفها الكاميرون.