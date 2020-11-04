راموس يعلق على وصوله للهدف رقم 100 بقميص ريال مدريد

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أعرب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني، عن سعادته البالغة بوصوله للهدف رقم 100 بقميص الملكي في جميع المنافسات.

وسجل راموس هدفه المئة أمام إنتر ميلان، في المباراة التي شهدت فوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال راموس عقب المباراة:«أنا سعيد جدا، أعتقد أنها مسيرة جيدة وكان بها تضحيات كثيرة وأنا سعيد جدا أنني ساهمت بكل هذه الأهداف، وعندما تساعد الفريق على تحقيق الفوز تكون الأمور أفضل وأفضل».

وعن مباراة إنتر ميلان:«كنا نعلم أنها مباراة صعبة ولكنها كانت مباراة مفتوحة وسعيد بالثلاث نقاط».

وأضاف:«كنا قد تعرضنا لهزيمة وتعادل في المباراتين الماضيتين وكان لدينا نقطة واحدة، وكان هدفنا هو الفوز في مباراة إنتر، وسنحاول استعادة الصلابة الدفاعية في المواجهات المقبلة».

ووصل ريال مدريد للنقطة 4 في المركز الثالث بمجموعته متساويا في عدد النقاط مع شاختار صاحب والوصافة، وخلف المتصدر بورسيا مونشنجلادباخ الألماني صاحب الـ 5 نقاط.