الادعاء العام في ‎ميشيجان: لم نتلق دعوى قضائية من حملة ‎ترامب بعد

أعلن الادعاء العام في ‎ميشيجان، أنه لم يتلق دعوى قضائية من حملة المرشح الجمهوري دونالد ‎ترامب بعد، ولك حسبما أوردته فضائية «cnn عربية» في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وكانت حملة ترامب، أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، أنها تقدمت بدعوى قضائية، لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيجان.

وجاء في نص البيان: «لقد رفعنا دعوى اليوم في محكمة مطالبات ميشيجان، لوقف فرز الأصوات، حتى يتم منح حق الوصول المجدي، كما نطالب بمراجعة بطاقات الاقتراع التي تم فتحها وفرزها».

صوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتًا، وبايدن 248 حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.