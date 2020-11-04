الانتخابات الأمريكية 2020: تأخر الفرز قد يؤجل خطاب بايدن المنتظر بإعلان النصر أو الهزيمة

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إنه قد لا يلقي بخطابه المنتظر لإعلان النصر أو الهزيمة في الانتخابات الليلة.

وأضاف في تصريحات مقتضبة بعد حضوره من ولاية بنسلفانيا إلى ويلمينجتون عاصمة ولاية ديلاور التي سيدلي فيها بالخطاب المنتظر، أن عملية الفرز ستستغرق كثيرا من الوقت على ما يبدو، وقد تضطره لتأجيل الخطاب إلى الغد.

وتعتبر ولاية ديلاور -ذات 3 أصوات في المجمع الانتخابي- المعقل الانتخابي الأساسي لبايدن، حيث خاض منها غمار العمل السياسي لأول مرة عندما أصبح عضوا بمجلس الشيوخ وهو دون الثلاثين من عمره.

وزار بايدن صباح يوم الاقتراع ولاية بنسلفانيا، مسقط رأسه، والتي تعتبر من الولايات المتأرجحة ولها 20 صوتا في المجمع الانتخابي، سعيا لإعادتها لسيطرة الديمقراطيين، بعدما انتخبت منافسه دونالد ترامب عام 2016 في أول تصويت بالولاية لصالح الجمهوريين منذ عقود.