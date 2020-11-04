أرقام مميزة لصلاح وجوتا في ليلة انتصار ليفربول العريض على أتلانتا

دخل محمد صلاح نجم ليفربول، تاريخ الريدز من أوسع الأبواب، من مباراة أتلانتا، وذلك بعدما أصبح الهداف التاريخي لفريقه في منافسات دوري أبطال أوروبا، متساويا مع الأسطورة ستيفن جيرارد المعتزل.

وفاز ليفربول على أتلانتا بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 9 في صدارة مجموعته، حيث نال العلامة الكاملة من المباريات الثلاث التي لعبها هذا الموسم في دوري الأبطال.

وشهدت المباراة العديد من الأرقام نستعرضها في التقرير التالي:

** أكبر فوز لفريق إنجليزي بالأراضي الإيطالية

بات فوز ليفربول على أتلانتا مساء الثلاثاء، هو أكبر فوز يحققه فريق إنجليزي بالأراضي الإيطالية في منافسة دوري أبطال أوروبا.

** الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري الأبطال

سجل صلاح الهدف رقم 21 له بمسابقة دوري الأبطال مساء الثلاثاء، في مرمى أتلانتا، ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين التاريخين لليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع الأسطورة ستيفن جيرارد المعتزل.

** صلاح يساهم في 30 للريدز بدوري الأبطال

أصبح محمد صلاح مساهما في 30 هدفا لليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه عام 2017، حيث استطاع نجم الفراعنة أن يسجل 21 هدفا ويصنع 9 أهداف في 36 مباراة.

** جوتا يدخل تاريخ ليفربول سريعا

بات جوتا خامس لاعب يسجل هاتريك في تاريخ ليفربول بدوري أبطال أوروبا، بعد مايكيل أوين (2002)، يوسي بنايون (2007)، فيلبي كوتينيو (2017)، ساديو ماني (2018).

** جوتا يتفوق على صلاح وتوريس

كما أصبح أسرع لاعب يسجل 7 أهداف منذ عام 2000، حيث نجح في إحرازهم خلال 10 مباريات متفوقا على محمد صلاح الذي سجل أهدافه الـ 7 الأولى 13 مباراة، وأيضا على فيرناندو توريس الذي سجلهم خلال (12) مباراة.

لم يكتف جوتا بذلك بل تخطى عدد أهداف روبرتو فيرمينو في 2020 (5 أهداف)، حيث بات بالهاتريك الذي أحرزه أمام أتلانتا مسجلا لـ7 أهداف منذ قدومه إلى ليفربول.