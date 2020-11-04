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الانتخابات الأمريكية.. المدعي العام لولاية بنسلفانيا: سنحسب الأصوات كلها

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 10:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 11:12 م

قال المدعي العام لولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، إن الولاية ملتزمة باحتساب جميع الأصوات الانتخابية، معلقًا: «حملة الرئيس انتهت، وندافع عن حق الولاية في التصويت».

وأكد شابيرو، خلال لقاء لفضائية «CNN»، مساء الأربعاء، لشعب بنسلفانيا أنه سيعد الأصوات جميعها، متابعًا: «سنحترم إرادة شعب الولاية، بالرغم عمن سيكون الفائز».

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 248، وترامب 213 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا:
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04112020&id=c3a1aa53-dc23-4f17-aa68-ba23925c5360

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