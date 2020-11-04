حملة بايدن: سنعلن الفوز بالانتخابات الرئاسية بمجرد الوصول إلى 270 من أصوات المجمع الانتخابي

أكدت أنيتا دانن كبير مستشاري حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أنه سيعلن عن فوزه بمجرد وصوله إلى 270 من أصوات المجمع الانتخابي.

وأعربت دانن في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الأربعاء عن ثقة الحملة في الحصول على الرقم المشار إليه آنفًا، مضيفة “دائمًا ما نقول أن الهدف هو الحصول على 270 من أصوات المجمع الانتخابي وأننا نشعر بثقة بالغة أنه بعد فرز الأصوات، ستكون الأصوات أعلى من 270”.

وبسؤالها عما إذا كان بايدن سيعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى إذا لم يتم اعلان نتائج جميع الولايات، فقالت “إنه في حال أننا شعرنا بالارتياح أنه حصل على 270 صوتًا انتخابيًا، فنعم”.

تجدر الإشارة غلى أنه يمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ “المجمع الانتخابي”.

ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز ب 270 او أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.