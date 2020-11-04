داعب مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك جماهير النادي الأهلي الغريم التقليدي لفريقه، عبر الكاميرا أثناء احتفاله بفوز فريقه على الرجاء البيضاوي المغربي عقب استبداله مباشرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي حسمه الأبيض لصالحه بثلاثة أهداف لهدف، بإشارة مازحة تشير لعدم حصوله على الإنذار الثاني وبالتالي حضوره في المباراة النهائية أمام الأهلي.

وكانت بعض جماهير القلعة الحمراء طالبت بشكل مازح المغربي بدر بانون مدافع الرجاء والأهلي القادم، باستفزاز مصطفى محمد في اللقاء لكي يأخذ إنذار ثاني ومن ثم يغيب عن مواجهة فريقها في النهائي أمام الأهلي يوم 27 من الشهر الجاري.

وشارك مصطفى في هذه اللقطة قائد نادي الزمالك طارق حامد هو الآخر، الذي كان لديه إنذار وواجه نفس الموقف بإحتمالية الحصول على الإنذار الثاني ومن ثم الغياب عن نهائي القرن أمام الغريم التقليدي الأهلي، ولكن خرج اللاعبان دون إنذارات وبالتالي سيكونان متواجدان في المباراة النهائية دون أي داعي للإيقاف مثلما تمنت الجماهير الحمراء.