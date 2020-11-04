بوريسوف يأمر بتخصيص جناح للمصابين بكورونا بالمستشفيات الكبيرة فى بلغاريا

أمر رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، كل مستشفى كبير في بلغاريا بإنشاء جناح لفيروس كورونا، حيث تم تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة اليوم الأربعاء لأول مرة.



وشهدت العاصمة صوفيا تسجيل 1600 إصابة جديدة من بين 4 آلاف إصابة تم تسجيلها في كل أنحاء بلغاريا.



وجاء إعلان بوريسوف في أعقاب عدم تمكن العديد من مرضى كوفيد -19 الذين يعانون من أعراض حادة، من دخول المستشفيات.



وتوفي رجل في سيارة إسعاف لأن المستشفيات رفضت استقباله، بينما تم نقل مريض آخر إلى مستشفى غير مجهز للعلاج المناسب وتوفي أيضا.



يواجه العديد من المستشفيات نقصا في العاملين ويبحث المسؤولون بها عن متطوعين.



في غضون ذلك، تم تطبيق قواعد أكثر صرامة للحد من انتشار فيروس كورونا في بلغاريا، بما في ذلك الارتداء الإلزامي للكمامات في الأماكن المفتوحة، وقواعد أكثر صرامة في الحانات والمقاهي والمطاعم.



وتدرس وزارة التعليم تسهيل التعلم عن بعد لجميع المدارس، بعد إغلاق الجامعات والمدارس الثانوية بالفعل قبل أسبوع.



وقالت نائبة وزير التعليم تانيا ميخائيلوفا لمحطة "بي تي في" إن 623 تلميذا و859 مدرسا مصابون حاليا بفيروس كورونا.