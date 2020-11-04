النيابة تتحفظ على 4 أطنان لحوم وكبده فاسدة في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة غربي الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على 4 أطنان و200 كيلو جرام، "لحوم، وكبده مجمدة" فاسدة، بعد ضبطهم داخل ثلاجة لحوم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عنهم على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجاري.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، برصد المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية "بدون ترخيص"، كائنة في منطقة الدخيلة؛ وبداخلها لحوم فاسدة، قبل ترويجها في الأسواق لجمهور المستهلكين.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات ومداهمة الثلاجة، وتفتيشها عثر بداخلها على المضبوطات وهي عبارة عن "كبده، ولحوم"، مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، ومعدة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول في الأسواق.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.