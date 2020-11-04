توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشكر للشعب الأمريكي على مشاركته بالانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه يستعد لما وصفه بـ«الاحتفال الكبير».

وأضاف خلال كلمة له، صباح الأربعاء، أنه «لن يصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات»، متابعًا: «لقد كنا نفوز بكل شيء، الليلة كانت رائعة ومبهرة ونستعد للخروج والاحتفال بشيء جميل وجيد».

وأشار إلى أن المواطنين وصلوا لأرقام قياسية بالتصويت في الانتخابات، معربًا عن سعداته بالفوز ببعض الولايات المتأرجحة كأوهايو وتكساس.

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 212، وبايدن 225 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا



