التشكيل الرسمي لمواجهة لاتسيو وزينت بدوري الأبطال

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أعلن فريقا لاتسيو الإيطالي وزينت سان بطرسبرج الروسي، عن تشكيل فريقهما للمواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل لاتسيو صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، من مباراتين أمام كلوب بروج وبروسيا دورتموند، فيما يحتل زينت المركز الأخير بدون نقاط.

وسيدخل فيليبي إنزاجي المدير الفني للاتسيو المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: بارترسيون جابارون- ويسلي هويدت- فرانسيشكو أنشيربي.

خط الوسط : آدم ماروشيتش- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش- بارولو- أكبا- محمد سليم فارس.

خط الهجوم: خواكين كوريا- فيدات موريكي.

في المقابل يدخل زينت المباراة بالتشكيل التالي: