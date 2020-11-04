 التشكيل الرسمي لمواجهة لاتسيو وزينت بدوري الأبطال - بوابة الشروق
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 7:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

التشكيل الرسمي لمواجهة لاتسيو وزينت بدوري الأبطال

الشروق
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 7:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 7:01 م

أعلن فريقا لاتسيو الإيطالي وزينت سان بطرسبرج الروسي، عن تشكيل فريقهما للمواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل لاتسيو صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، من مباراتين أمام كلوب بروج وبروسيا دورتموند، فيما يحتل زينت المركز الأخير بدون نقاط.

وسيدخل فيليبي إنزاجي المدير الفني للاتسيو المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: بارترسيون جابارون- ويسلي هويدت- فرانسيشكو أنشيربي.

خط الوسط : آدم ماروشيتش- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش- بارولو- أكبا- محمد سليم فارس.

خط الهجوم: خواكين كوريا- فيدات موريكي.

في المقابل يدخل زينت المباراة بالتشكيل التالي:


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك