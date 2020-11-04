الفاتيكان يحقق في تجاهل أسقف بولندي بلاغات تحرش جنسي

يكثف الفاتيكان تحقيقاته ضد رئيس أساقفة جدانسك الفخري سلافوي لاشيك جلودز، بعد ورود بلاغات عن جرائم تحرش جنسي من جانب قساوسة في أبرشيته، بحسب بيان دبلوماسي نُشر اليوم الأربعاء.



وقال البيان الذي أدلى به السفير البابوي البولندي، ونشر اليوم الأربعاء، إن الكرسي الرسولي كلف رئيس أساقفة وارسو بالتحقيق في اتهامات بالإهمال من جانب رئيس الأساقفة السابق جلودز في ضوء التقارير.



وبحسب البيان، يتم بالفعل استكمال التحقيق الأولي على مستوى الأبرشية الأدنى.



وفي نوفمبر 2019، نظم أبناء أبرشية جدانسك احتجاجًا أمام مبناها، مطالبين باستقالة جلودز.



واتهمه المتظاهرون بعدم التجاوب بالشكل الكافي مع اتهامات الاعتداء الجنسي على الأطفال من جانب بعض القساوسة في أبرشيته، وكذلك التنمر على الكهنة التابعين له.



يشار إلى أن جلودز هو أحد أبرز أساقفة بولندا، وشغل منصب الأسقف المسئول عن الجيش بين عامي 1991 و2004، حيث تم تعيينه أيضا جنرالا.



وشغل منصب رئيس أساقفة جدانسك من عام 2008 إلى 2020، وفي أغسطس، تقاعد عند بلوغه 75 عامًا.