تويتر يشير إلى تغريدة لترامب بـ«المضللة» بعد تشكيكه فيها بعملية الفرز

وضع موقع تويتر، اليوم الأربعاء، إشارة "مضللة" على تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب يشكك فيها بعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في عدة ولايات رئيسية بعدما اتخذ قرارا مماثلا مساء الثلاثاء.

وكتب تويتر فوق تغريدة ترامب "قسم أو كامل مضمون التغريدة مثيرة للجدل وقد يكون مضللا بشأن طريقة المشاركة في اقتراع أو أي عملية مدنية أخرى"، وفقا لموقع الحرة الإخباري.

وكان ترامب ندد في وقت سابق، الأربعاء، بظهور "بطاقات اقتراع مفاجئة" في الولايات التي كان يتصدر فيها على حساب منافسه الديمقراطي جو بايدن خلال سباق الوصول للبيت الأبيض.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "مساء أمس كنت متقدما بقوة في كثير من الولايات الرئيسية التي يحكمها ويسيطر عليها الديمقراطيون، وبعد ذلك بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور واحتساب بطاقات انتخابية مفاجئة".

وتساءل ترامب "كيف يحدث أنه في كل مرة يتم فيها احتساب بطاقات الاقتراع عبر البريد؟"، واصفا إياها بأنها "مدمرة للغاية".

وتضمنت إشارة تويتر رابطا لمعلومات تشير إلى أن التصويت عبر البريد "قانوني وآمن".

وتعتبر هذه المرة السابعة على الأقل التي يقوم بها تويتر بوضع علامات تحذيرية على تغريدات ترامب، في خطوة دعت الجمهوريين إلى انتقاد "استهداف" الموقع لترامب، بينما انتقد البعض "المعايير المزدوجة للموقع".