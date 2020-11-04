جارديان: أصوات المستقلين في فلوريدا تحدد مصير ترامب

اعتبرت صحيفة "جارديان البريطانية أن أصوات الناخبين المستقلين ستحدد مصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لصحيفة البريطانية، تجاوز إقبال الناخبين في فلوريدا علي التصويت عبر البريد أو التصويت الشخصي المبكر أو في يوم الانتخابات، حاجز الـ 9.4 مليون صوت التى تم الإدلاء بها في انتخابات عام 2016، مع تسجيل المقاطعات الجنوبية الشرقية المكتظة بالسكان في ميامي ديد وبروار أرقامًا أعلى من المتوقع.

ووسط الأرقام القياسية ، سيحدد الملايين من الناخبين المستقلين (أكثر من 2.5 مليون مستقل قاموا بالتصويت) ما إذا كان دونالد ترامب سيحتفظ بأصوات تلك الولاية المتأرجحة، أم ستعود إلى أيدي الديمقراطيين.

وتتجه كل الأنظار إلى ولاية فلوريدا، وهى إحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات، فبدون الفوز بهذه الولاية التي سبق أن كسبها ترامب عام 2016، ستكون المهمة شبه مستحيلة لبقائه في البيت الابيض.

ويتفق المحللون على أن ترامب يجب أن يحتفظ بولاية فلوريدا، التي فاز بها بفارق 1.2% على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون فى عام 2016، حيث تحظى الولاية بـ29 صوتًا في المجمع الانتخابي الذى يتكون من 538 صوتا. ويحتاج المرشح الفائز إلي الحصول علي 270 صوت في المجمع الانتخابي.

ونوهت الصحيفة إلي أن حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس أمر قوات الحرس الوطني بالانتشار في جميع أنحاء الولاية تحسبا لأي أعمال عنف في ظل الانتخابات، ولكن مع دخول ساعات الاقتراع الأخيرة، أفاد المسؤولون بأن يوم الاقتراع مر بسلاسة دون وقوع حوادث.

وقالت المتحدث باسم الحرس الوطني الليفتنانت كولونيل، كيتلين براون، إنه قد تم نشر الجنود في عدة مواقع استراتيجية، بناءً على أوامر ديسانتيس بدافع "الحذر الشديد".