ادعاء ولاية بنسلفانيا الأمريكية: نتائج الانتخابات الرئاسية سيعلن عنها بحلول نهاية الأسبوع

حث المدعي العام بولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو، الناخبين في الانتخابات الرئاسية على أن يكونوا واثقين من سير عملية الفرز، ودعاهم إلى التحلي بالصبر.

وقال شابيرو - في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء- "إن سلطات الولاية تفرز جميع بطاقات الاقتراع وستتوصل إلى "صورة أوضح" بحلول نهاية اليوم.. وجميع النتائج سيعلن عنها بحلول نهاية الأسبوع".

وأضاف أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا للحصول على إحصاء دقيق، وذلك ما يتطلبه القانون، لافتا إلى أنه من الممكن استمرار تلقي بطاقات الاقتراع وإحصائها حتى بعد غد /الجمعة/، مشددا على أن سلطات الولاية صرحت طوال الوقت بأنه سيتم تأمين سير عملية فرز الأصوات.

وفي ذات السياق، قال حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية توم وولف "لا يزال فرز الأصوات جاريا في الولاية، إلا أن هناك حوالي 3 ملايين بطاقة اقتراع عبر البريد يتعين فرزها، الأمر الذي قد يؤخر إعلان نتائج الإنتخابات، وربما لا نعرف النتائج اليوم".

وأضاف "الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون لدينا نتائج دقيقة حتى لو استغرق ذلك وقتا أطول أكثر من المعتاد".. وتابع "لأكثر من 200 عام، أيدنا وعززنا التزامنا بالعدالة الأساسية والإجراءات القانونية الواجبة، وسأفعل كل ما في وسعي لضمان أن تكون النتائج عادلة وأن يتم احتساب كل صوت".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة 8 سنوات.. وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الـ59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.