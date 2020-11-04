 الانتخابات الأمريكية.. بايدن يحسم أصوات فيرجينيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الانتخابات الأمريكية.. بايدن يحسم أصوات فيرجينيا


نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 2:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 2:42 ص

حصد المرشح الديمقراطي جو بايدن، أصوات المجمع في ولاية فيرجينيا والمقدرة بـ13 صوتا، حسبما أعلنت جارديان.

وباتت النتيجة حتى الآن 16 صوتا لصالح بايدن، و13 صوتا لصالح ترامب.

ونوافيكم بالتفاصيل لحظة بلحظة..

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