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حصد المرشح الديمقراطي جو بايدن، أصوات المجمع في ولاية فيرجينيا والمقدرة بـ13 صوتا، حسبما أعلنت جارديان.
وباتت النتيجة حتى الآن 16 صوتا لصالح بايدن، و13 صوتا لصالح ترامب.
ونوافيكم بالتفاصيل لحظة بلحظة..