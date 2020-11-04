أشعة طبية تحدد استمرار طاهر مع المنتخب من عدمه

يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي ومنتخب مصر، للأشعة وذلك لتحديد مصيره من الاستمرارفي قائمة المنتخب أو الاستبعاد بعد شكواه من شد في العضلة الأمامية.

واشتكي طاهر من شد في مران اليوم في إطار الاعداد لمباراتي توجو المقرر لهما يومي 14 و 17 نوفمبر، في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون.

وخرج اللاعب من بداية مران الفريق اليوم الأربعاء، خلال معسكره المفتوح بعد أن اشتكي من شد في العضلة الأمامية، ويخضع اللاعب لفحص طبي بمعرفه طبيب المنتخب محمد أبوالعلا لتشخيص الإصابة وتحديد استمراره من عدمه.